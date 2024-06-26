Десктопна програма ChatGPT тепер доступна для всіх користувачів macOS

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Тепер усі користувачі macOS можуть завантажити чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT як десктопну програму.

Для швидкого запуску ChatGPT користувачам просто треба натиснути клавіші Option та Space.

Власники macOS можуть вантажити у чат-бот файли зі свого компʼютера та ставити запитання за допомогою голосових повідомлень, робити з його допомогою скриншоти екрана. А ще застосунок дає змогу отримати доступ до минулих бесід із ChatGPT — вони відображені у лівій бічній панелі.

Скачати програму можна тут. Для Windows вона поки що недоступна — її обіцяють запустити «пізніше цього року».