Лист, у якому Ейнштейн попередив Рузвельта про розробку атомної бомби, продадуть на аукціоні

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Один із найважливіших листів фізика Альберта Ейнштейна, у якому він попередив тодішнього президента США Франкліна Рузвельта про імовірну розробку атомної бомби, виставлять на аукціон Christieʼs. Попередньо лот оцінюють у $4 мільйони.

Про це пише The Wall Street Journal.

Улітку 1939 року, коли на Європу насувалася Друга світова війна, кілька вчених звернулися до Ейнштейна з проханням попередити президента США Рузвельта про досягнення нацистської Німеччини в ядерних дослідженнях. Науковці думали, що Німеччина збирається розробити атомну бомбу.

До Ейнштейна звернулися не просто так — тоді вони з Рузвельтом уже були знайомі. Одного разу Рузвельт навіть запросив Ейнштейна залишитися на ніч у Білому домі, де вони вечеряли. Тож Ейнштейн взявся до роботи.

Фізик Альберт Ейнштейн. Wikimedia Commons

2 серпня 1939 року Ейнштейн і угорський фізик Лео Сілард склали текст листа.

Він починається так: «Сер, останні дослідження в галузі ядерної фізики показали, що уран можна перетворити на нове і важливе джерело енергії». У листі Ейнштейн писав, що влада Німеччини активно підтримує ядерні дослідження та може створювати «надзвичайно потужні бомби».

Фізик закликав уряд США робити те саме. І після листа Рузвельт сформував комітет, який був попередником очолюваного Робертом Оппенгеймером «Мангеттенського проєкту», що створив бомби, скинуті над Хіросімою та Нагасакі в Японії. Це поклало кінець Другій світовій війні та розпочало ядерну еру.

Оригінал листа, який Ейнштейн і надіслав Рузвельту, зберігається в бібліотеці та музеї Рузвельта в Гайд-парку, Нью-Йорк. А ось другу версію листа — трохи коротшу — Сілард зберігав протягом усього свого життя, і саме її незабаром виставлять на аукціон.

Двосторінковий друкований лист Ейнштейна, який він надіслав президенту США Рузвельту. Christie's Auctions

Навряд чи цей лот побʼє рекорд у €11,6 мільйона — саме за таку ціну в 2021 році продали манускрипт, у якому Альберт Ейнштейн розробляв свою теорію відносності. Але, скоріш за все, лист стане найдорожчим з проданих листів Ейнштейна.