ЄС і Молдова офіційно розпочинають переговори про вступ останньої
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Flickr / Konstantin T
Європейський Союз 25 червня офіційно розпочав переговори з Молдовою про її майбутнє членство.
Переговори почалися на міжурядовій конференції в Люксембурзі, де у вівторок стартували переговори з Україною. Конференція почалася з промови очільниці Міністерства закордонних справ головуючої у Раді Євросоюзу Бельгії Аджі Лябіб. Її заява щодо найважливіших реформ, від яких залежить прогрес переговорів з Молдовою, майже дослівно повторює заяву на конференції з Україною.
Молдовську делегацію очолює премʼєр-міністр Дорін Речан. Як і у випадку з Україною, перший етап переговорів — скринінг законодавства Молдови й наближення його до нормативів ЄС, який може тривати близько року. Після цього сторони розпочнуть перший блок переговорів. Згідно з новою методологією Євросоюзу, переговори починаються з глав 23 (судова система та основні права) та 24 (правосуддя, свобода та безпека).
Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу до Євросоюзу 21 червня 2024 року. Старт переговорів ЄС з Україною і Молдовою офіційно почався 25 червня.
- У грудні 2023 року Молдова отримала згоду Європейської комісії на початок переговорів про вступ до ЄС. Цей процес вона планує завершити до 2030 року. Тим часом Молдова відчуває дедалі більший тиск з боку Москви, яка намагається підірвати зусилля країни з євроінтеграції.
- Раніше Майя Санду заявила, що референдум про вступ Молдови до Євросоюзу проходитиме без Придністровʼя, оскільки влада не контролює цей регіон. Також Санду попросила громадян Молдови підтримати її кандидатуру на виборах 2024 року, аби «завершити місію європейської інтеграції». Уряди США, Канади та Великої Британії 13 червня попередили, що Росія планує організувати в Молдові заколот, якщо проросійський кандидат не переможе на майбутніх президентських виборах.
- Референдум про вступ до ЄС у країні призначили на 20 жовтня 2024 року.