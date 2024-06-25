ЄС і Молдова офіційно розпочинають переговори про вступ останньої

Новини

Flickr / Konstantin T

Європейський Союз 25 червня офіційно розпочав переговори з Молдовою про її майбутнє членство.

Переговори почалися на міжурядовій конференції в Люксембурзі, де у вівторок стартували переговори з Україною. Конференція почалася з промови очільниці Міністерства закордонних справ головуючої у Раді Євросоюзу Бельгії Аджі Лябіб. Її заява щодо найважливіших реформ, від яких залежить прогрес переговорів з Молдовою, майже дослівно повторює заяву на конференції з Україною.

Молдовську делегацію очолює премʼєр-міністр Дорін Речан. Як і у випадку з Україною, перший етап переговорів — скринінг законодавства Молдови й наближення його до нормативів ЄС, який може тривати близько року. Після цього сторони розпочнуть перший блок переговорів. Згідно з новою методологією Євросоюзу, переговори починаються з глав 23 (судова система та основні права) та 24 (правосуддя, свобода та безпека).

Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу до Євросоюзу 21 червня 2024 року. Старт переговорів ЄС з Україною і Молдовою офіційно почався 25 червня.