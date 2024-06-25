Опозиційні проєвропейські партії Грузії обʼєднуються, щоб повернути країну на шлях до ЄС

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Перед парламентськими виборами у Грузії, які відбудуться в жовтні, шість грузинських опозиційних проєвропейських партій підписали «Декларацію єдності». Їхня мета — усунути нинішній уряд, який орієнтований на Росію, а не Захід.

Про це пишуть «Ехо Кавказу» і Politico.

Ідеться про «Єдиний національний рух», «Гірчі – більше свободи», «Лело», «Ахалі», «Дроа» та «Стратегія Агмашенебелі», які закликають приєднатися до декларації також інші опозиційні сили.

Частина опозиційних партій Грузії прагне перемогти на виборах і сформувати коаліційний уряду, щоб замінити правлячу партію «Грузинська мрія», яка, як вони стверджують, підірвала грузинські прагнення вступу до Євросоюзу.

Підписанти декларації мають намір «демократично звільнити країну» і «повернути Грузію на шлях швидкої інтеграції до ЄС». Поки що не зрозуміло, чи всі партії вийдуть на парламентські вибори єдиним списком. Вони досі шукають «найбільш ефективну конфігурацію єдності», щоб отримати максимальний результат на виборах.

Водночас шість опозиційних партій зобовʼязуються не брати участь у затвердженні після виборів уряду, до якого ввійде «Грузинська мрія». Лідери партій погоджуються підтримати переобрання нинішньої президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

Грузія подала заявку на вступ у ЄС у березні 2022 року, за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і в грудні 2023 року набула статусу кандидата. Наступним кроком має стати рекомендація Єврокомісії урядам країн ЄС про початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, але це залежить від проведення низки реформ. У Брюсселі, як повідомляла FT, чітко дали зрозуміти: якщо закон про «іноагентів» ухвалять, рекомендації не буде. А його таки ухвалили — 3 червня спікер парламенту Грузії підписав закон, попри вето президентки країни Саломе Зурабішвілі. Цей закон фактично є аналогом російського закону про «іноагентів».