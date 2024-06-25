Перша партія снарядів у межах чеської ініціативи вже в Україні

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Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що перша партія снарядів у межах чеської ініціативи вже прибула в Україну.

Про це він повідомив у соцмережі X.

«Деякий час тому перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну. Ми робимо те, що потрібно», — написав премʼєр.

Яка саме кількість боєприпасів у першій партії — невідомо.

Загалом до чеської ініціативи долучилися 20 країн, вони дають гроші на снаряди. Пʼять країн вже зробили свої внески, тому частину угод на закупівлю уклали. Йдеться про гроші від Німеччини, Нідерландів, Данії, Португалії та Канади.