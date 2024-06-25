У Міноборони розповіли, скільки придатних до служби оновили дані через «Резерв+»

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За допомогою застосунку «Резерв+» свої військово-облікові дані оновили 1,78 мільйона українців. З них — 1,1 придатні до військової служби.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі «Армія TV».

За його словами, це важлива інформація, оскільки є багато заброньованих військовозобовʼязаних та тих, хто має право на відстрочку. Решта ж можуть стати до лав Сил оборони.

«Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту», — додав Лазуткін.

Загалом з 18 травня, коли набув чинності закон про мобілізацію, свої дані оновили близько 2,3 мільйона українців. Більшість з них скористалася застосунком «Резерв+».

Закон про мобілізацію скасував статус «обмежено придатний» — відтепер існують лише дві категорії військовозобовʼязаних: «придатний» і «непридатний» до військової служби. Цей закон вимагає, щоб усі військовозобовʼязані віком 18—60 років до 16 липня уточнили адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.

Оновити свої дані можна як у ТЦК чи ЦНАП, які діють по всій країні, так і онлайн — у новому застосунку від Міноборони «Резерв+», який запрацював 18 травня. Застосунок надає доступ до інформації в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг». Водночас, оновлюючи дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, військовозобовʼязаний також отримає відповідну відмітку у військовий квиток.