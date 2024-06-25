Радники Трампа представили план припинення війни в Україні, за яким США не даватимуть зброї без мирних перемовин з РФ

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Два ключових радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо вступить у мирні переговори з Росією.

Про це пише агентство Reuters.

План на випадок перемоги Трампа на виборах розробили радники Кейт Келлог і Фред Флейц. Згідно з ним, під час мирних переговорів передбачається припинення вогню.

Якщо ж Україна «не сяде за стіл переговорів, то підтримка з боку США припиниться», наголосили радники.

Водночас, за словами Келлога, США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України.

Флейц зазначив, що Україні не потрібно формально передавати територію Росії згідно з їхнім планом. Проте, за його словами, Україна «навряд чи зможе відновити ефективний контроль над усією своєю територією найближчим часом».

Келлог і Флейц підкреслюють, що тривалий мир в Україні потребуватиме додаткових гарантій безпеки для України. Флейц додав, що ключовим елементом цього буде «озброєння України до зубів».

У плані також пропонують примусити Москву до переговорів обіцянкою відкласти членство України в НАТО на довгий період.

За словами Флейца, Трамп позитивно відреагував на цей план. Водночас радник зазначив, що це не означає, що Трамп «погодився з кожним словом» плану.

Своєю чергою, речник Трампа Стівен Ченг наголосив, що лише заяви самого Трампа або уповноважених членів його кампанії слід вважати офіційними.