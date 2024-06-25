Нардепу Миколі Тищенку повідомили про підозру

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УНІАН

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив народному депутату Миколі Тищенку про підозру у незаконному позбавленні волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).

Про це інформують Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Слідчі встановили, що 20 червня група людей у Дніпрі за вказівкою народного депутата Тищенка змовилась та застосувала силу до колишнього військовослужбовця ЗСУ. При цьому вони завдали йому тілесних ушкоджень та незаконно утримували протягом певного часу.

Офіс Генпрокурора клопотатиме про обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також у нардепа провели обшуки.

Досудове розслідування проводить Держбюро розслідувань.

Напередодні поліція Києва звільнила свого співробітника Богдана Писаренка, який разом з охороною народного депутата Миколи Тищенка в Дніпрі брав участь у нападі на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова.