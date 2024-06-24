У Дагестані внаслідок нападів загинули 15 поліцейських
- Автор:
- Оля Березюк
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У російському Дагестані після нападів на синагогу й церкви загинули 19 людей.
Про це повідомив Слідчий комітет РФ.
Зокрема, 15 загиблих були поліцейськими, четверо — цивільними. Серед загиблих цивільних — протоієрей Микола Котельников, який був настоятелем храму Покрови Пресвятої Богородиці в Дербенті, пише «Ехо Кавказу».
За даними МВС Дагестану, 16 людей постраждали: 13 поліцейських і 3 цивільних, їх госпіталізували.
Слідчий комітет також повідомив про «ліквідацію» пʼяти людей, причетних до нападу. За інформацією російських ЗМІ, серед нападників були двоє синів та племінник глави Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова — Осман і Аділь.
- 23 червні у Дагестані сталась низка нападів на релігійні установи. У Дербенті обстріляли православну церкву і синагогу, у Махачкалі — синагогу, церкву і пост ДПС. Також стрілянина сталася на кордоні Абхазії з РФ.