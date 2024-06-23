Південна Корея заявила, що не матиме перешкод у допомозі Україні, якщо Росія надасть зброю КНДР
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images
Радник з питань нацбезпеки офісу президента Південної Кореї Чан Хо Чжи заявив на брифінгу, що Сеул не матиме жодних перешкод у допомозі летальним озброєнням Україні, якщо Росія буде поставляти КНДР високоточну зброю.
Про це пише Yonhap.
«Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що робитиме Росія. Чи залишиться для нас «червона лінія», якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?» — сказав Чан, наголосивши, що Росія має «добре подумати» щодо співпраці з КНДР і докласти зусиль для поліпшення відносин із Південною Кореєю.
Нещодавно президент Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея перегляне питання поставок зброї в Україну. Лідер РФ Володимир Путін сказав, що це буде «дуже великою помилкою». Заява Йоля пролунала після візиту Путіна до КНДР, де він підписав із Кім Чен Ином договір про тривале партнерство. Імовірно, йдеться про стратегічний договір, зокрема щодо військової підтримки.
- Наразі Сеул офіційно не надає Україні військової допомоги. Водночас країна допомогає гуманітарно й фінансово. Про те, що Корея може передати Україні летальну зброю, Юн Сок Йоль говорив ще у квітні 2023 року. Але він назвав кілька умов: «великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни». Південна Корея має багатий парк танків, бронетехніки та артилерії власного виробництва, а також великі запаси боєприпасів.
- Торік у травні газета WSJ писала, що Південна Корея передає сотні тисяч артилерійських снарядів США, які ті надсилають Україні.