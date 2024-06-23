У Харкові завершили рятувальні роботи на місці російського удару по пʼятиповерхівці
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий 5-поверховий будинок в Основʼянському районі, де 22 червня постраждала велика кількість цивільних.
Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що загалом на місці події працювало 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці техніки. У підсумку від атаки російської авіації загинули дві людини і ще 53 людини постраждали, діставши різноманітні травми і поранення. Серед постраждалих троє дітей (дівчата віком 12, 13 та 17 років).
- 22 червня 2024 року російська бойова авіація скинула авіабомби на Основʼянський та Холодногірський райони Харкова. У першому районі бомба впала поряд із житловою пʼятиповерхівкою — там були пошкоджені сам будинок, зупинки громадського транспорту і магазини. Більшість жертв була саме там. Ще три авіабомби пошкодили в Холодногірському районі підприємство та екопарк.
- Попередньо, авіація РФ вдарила бомбами УМПП Д-30СМ.