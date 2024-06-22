Підозрюваний в замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова здався прокуратурі Казахстану

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Один із двох підозрюваних у замаху на опозиційного журналіста Айдоса Садикова здався правоохоронцям у Казахстані.

Про це повідомила Генеральна прокуратура країни.

У повідомленні йдеться, що Алтай Жаканбаєв 21 червня «самостійно звернувся до органів внутрішніх справ», його допитали, а після цього затримали.

Проводяться оперативно-розшукові заходи, щоб встановити місцеперебування другого підозрюваного, заявили казахські силовики.

«Радіо Азаттик» пише, що про другого підозрюваного — Мейрама Каратаєва — медіа писали як про співробітника поліції. МВС Казахстану запевняє, що чоловіка звільнили у 2019 році.

Садиков до 2010 року був головою актобського відділу опозиційної партії «Азат». Він понад 20 років критикує чинного президента Казахстану Токаєва і його попередника Нурсултана Назарбаєва. За цей час проти нього порушували кримінальні справи, палили його машину і майно, переслідували. У 2010 році Садикова засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням у «хуліганстві», вийшов на свободу у 2012-му. Кримінальну справу Садиков та його прихильники назвали сфабрикованою. Садиков займався активною громадською діяльністю, організовував акції протесту.

У 2014 році подружжя переїхало в Київ та отримало політичний притулок після того, як проти Наталії Садикової в Казахстані порушили кримінальну справу.