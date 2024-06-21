У Словаччині проти колишніх урядовців порушують кримінальну справу через військову допомогу Україні

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Міністерство оборони Словаччини порушує кримінальну справу проти колишнього виконувача обовʼязків премʼєра-міністра країни Едуарда Гегера та ексміністра оборони Ярослава Надя за передання Україні винищувачів МіГ-29 і зенітно-ракетні комплексів «Куб» у березні 2023 року під час повноважень Гегера.

Про це повідомляє словацьке видання Denník N.

Державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер повідомив, що через військову допомогу Україні Гегера і Надя підозрюють у таких злочинах, як вчинення диверсії, перевищення службових повноважень посадовцем і зловживання службовими обовʼязками при розпорядженні чужим майном.

Він назвав дії кабінету Гегера неконституційними і такими, що суперечать договірним положенням щодо військової техніки.

«Після цього рішення наше небо залишилося незахищеним, а громадяни — під загрозою», — заявив він.

Надь захищав рішення про надання Україні МіГів як «юридично обґрунтоване», оскільки воно «базувалося на правовому аналізі та колективному схваленні уряду». Його союзники кажуть, що кримінальна скарга є частиною гібридної війни, що походить з Росії, пише Bloomberg.

Водночас Меліхер каже, що немає правового аналізу, який дозволяв би тимчасовому уряду передавати військову техніку іншій країні. За його словами, матеріали, які надав колишній міністр оборони Надь, «не відповідали ознакам офіційного документа, належним чином зареєстрованого в порядку денному міністерства».

«Я особисто вважаю, що Ярослав Надь — зрадник, і він не повинен залишитися безкарним», — заявив Меліхер.

Премʼєр-міністр Роберт Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Києву після повернення до влади минулого року. Попередня адміністрація на чолі з Едуардом Гегером, союзником Києва у протистоянні російському вторгненню, не змогла отримати вотум довіри в парламенті й перебувала в статусі тимчасового уряду ще до того, як ухвалила рішення про відправку літаків в Україну.