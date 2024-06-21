Україна перемогла Словаччину у другому турі Євро-2024
- Автор:
- Софія Телішевська
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Збірна України з футболу 21 червня перемогла Словаччину у другому турі Євро-2024. Матч закінчився з рахунком 1:2 на користь підопічних Сергія Реброва.
Голи: Шранц 17ʼ, Шапаренко 54ʼ, Яремчук 80ʼ.
Словаки відкрили рахунок на 17-й хвилині першого тайму. Подачу з флангу замкнув Іван Шранц. Вже у другому таймі на 54-й хвилині Україна зрівняла рахунок — після прострілу Олександра Зінченка відзначився Микола Шапаренко.
Переможний гол забив Роман Яремчук на 80-й хвилині. До кінця гри словаки не змогли зрівняти рахунок.
Під час матчу на стадіоні зʼявилися провокаційні написи Give us elections. Імовірно, це російська провокація. Про «необхідність» президентських виборів в Україні говорив проросійський пул західних політиків, а Кремль усіляко просував наративи про нелегітимність Володимира Зеленського і влади в цілому.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Збірна України у першому матчі поступилась Румунії з рахунком 3:0. Третій, останній для нас матч у груповому етапі відбудеться 26 червня о 19:00 — Україна гратиме з Бельгією.
- Чемпіонат Європи з футболу Євро-2024 розпочався 14 червня і триватиме до 14 липня, турнір приймає Німеччина. Участь в Євро-24 беруть 24 країни: Німеччина, Франція, Португалія, Бельгія, Іспанія, Шотландія, Туреччина, Австрія, Англія, Угорщина, Словаччина, Албанія, Данія, Нідерланди, Румунія, Швейцарія, Сербія, Італія, Чехія, Словенія, Хорватія, Грузія, Україна, Польща. Загалом має відбутися 51 матч — 36 на стадії групового етапу і 15 у плей-оф.