Нацбанк заборонив використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх

Новини

Синиця Олександр / УНІАН

Національний банк України з 22 червня 2024 року забороняє використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Це допоможе мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в інтернеті, сприятиме захисту прав споживачів і розвитку відповідального споживчого кредитування.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів (зокрема в інтернеті), залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. 20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино.