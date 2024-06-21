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Зеленський призначив нового начальника Управління держохорони

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова новим начальником Управління державної охорони.

Про це йдеться в указі № 361/2024 на сайті Офісу президента.

Інформація про Морозова у відкритих джерелах відсутня.