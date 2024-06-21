У Луцьку на військовослужбовців ТЦК напали з газовими балончиками
- Автор:
- Олександра Амру
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На околицях Луцька сьогодні вранці з газовим балончиком напали на військових, які брали участь в антитерористичній операції на сході України (АТО), а під час повномасштабного вторгнення нищили росіян на Донецькому і Луганському напрямках, звільняли Херсонську і Запорізьку області.
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Захід».
Як зазначили в ОК «Захід», бійці, які зазнали нападу, повернулися на службу в Луцький районний центр комплектування та соціальної підтримки після довгої реабілітації.
Нападників уже встановили, за свій вчинок вони понесуть покарання, кажуть в Оперативному командуванні.
- Це вже не перший випадок нападу на військових. Зокрема, 17 червня на Львівщині напали на працівника ТЦК, коли він супроводжував військовозобовʼязаного на проходження військово-лікарської комісії. Внаслідок нападу чоловік дістав черепно-мозкову травму. Його перевели на службу в ТЦК після того, як він дістав тяжкі поранення на лінії фронту.
- За місяць до цього випадку, 18 травня, на Дніпропетровщині цивільний напав з ножем на сержанта Збройних сил України з районного ТЦК. На військового напали, коли він роздавав повістки військовозобовʼязаним.
- У Збройних силах наголошують, що працівники ТЦК — переважно військовослужбовці, які втратили здоровʼя на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.