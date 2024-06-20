Україна та Єврокомісія продовжили дію «транспортного безвізу» ще на рік
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
Україна та Єврокомісія продовжили дію «транспортного безвізу» на рік з можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.
Оновлена угода передбачає також низку взаємних зобовʼязань щодо наявності ліцензій на перевезення і маркування вантажівок.
Шмигаль наголосив, що за півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання.
Також, за його словами, «транспортний безвіз» сприяє імпорту, який зріс на 44%. Це, зокрема, товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу.
- «Транспортний безвіз» ввели в червні 2022 року. Завдяки йому українські товари експортуються до Європи значно швидше, адже не потрібно затримуватись на митницях і оформлювати додаткові документи. Експортери можуть оформити транзитні декларації в Україні та безперешкодно їхати з ними до ЄС.