Суд встановив 2 млн грн застави командувачу ТрО, якому бійці будували маєток
- Автор:
- Ліза Бровко
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Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь» — заставу у 2 мільйони гривень. Його підозрюють у тому, що він залучив підлеглих до будівництва свого маєтку.
Про це пише пресслужба Державного бюро розслідувань.
Тепер прокуратура готує апеляцію, бо сторона обвинувачення просила помістити командувача під варту на 60 діб з правом на заставу у 5 мільйонів гривень.
Слідство зʼясувало, що на командувача працювали троє військовослужбовців, які будували йому дім в Одеській області з 2023 року й отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
Фігуранту оголосили підозру в перевищенні службових повноважень, і йому загрожує 12 років позбавлення волі.