Екскерівнику Державної міграційної служби Максиму Соколюку повідомили про підозру в заволодінні понад 88 мільйонами гривень держбюджету
- Автор:
- Олександра Амру
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Екскерівнику Державної міграційної служби України повідомили про підозру в заволодінні понад 88 мільйонами гривень державного бюджету.
Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.
Імені підозрюваного правоохоронці не називають, утім, джерела «Бабеля» у правоохоронних органах кажуть, що підозру отримав ексочільник Державної міграційної служби Максим Соколюк.
За даними слідства, у 2015 році міграційна служба отримала від держави будівлю в центрі Києва. Там мав бути її центральний офіс.
Бізнесмен, громадянин Росії, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував схему розкрадання бюджетних коштів, використовуючи людей у міграційній службі.
Як встановили НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, бізнесмен залучив до своєї схеми ексголову ДМС, його заступника і начальника господарської частини міграційної служби. Ті допомагали укладати договори на проєктні та будівельні роботи в офісі міграційної служби. Вони штучно обмежували участь у конкурсі інших компаній.
Злочинна група кілька років заволодівала бюджетними коштами, завищуючи вартість виконаних робіт, оформлюючи «порожні акти» та дублюючи роботи. У результаті реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, компʼютерні комплекси з відповідним програмним забезпеченням існують лише на «папері», а компанії, що займалися реконструкцією, зупинили роботу.
Зловмисники своєю схемою завдали бюджету збитків на понад 88 мільйонів гривень.
- У вересні 2023 року про підозру повідомили колишнім заступнику керівника і начальнику господарської частини ДМС, а також бізнесмену, який є організатором схеми.
- Крім того, Антимонопольний комітет України дізнався про змову трьох підконтрольних бізнесмену компаній, їх вдалося оштрафувати майже на 3,5 мільйона гривень.