У Раді запропонували ще дві моделі економічного бронювання

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У Верховній Раді 17 червня зареєстрували ще два альтернативні законопроєкти про економічне бронювання — № 11331-1 і № 11331-2.

Серед авторів обох ініціатив — голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Проєкт № 11331-1 пропонує, щоб бронюванню підлягали наймані військовозобовʼязані, які мають середньомісячну зарплату не менш ніж 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (3 028 гривень) — на сьогодні це 36 366 гривень.

Другий проєкт № 11331-2 пропонує змішану модель, в якій бронюванню підлягатимуть наймані працівники із зарплатою у 36 336 гривень і ФОПи з доходом у розмірі трикратного збору за бронювання військовозобовʼязаних (20 400 грн) — 61 200 гривень.