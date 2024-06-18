Медіа: Італія передасть Україні далекобійні ракети Storm Shadow
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Італія передасть Україні далекобійні ракети Storm Shadow у новому пакеті військової допомоги.
Про це пише газета Il Fatto Quotidiano з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.
Ракети мають бути в девʼятому пакеті допомоги, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця поточного місяця. У ньому ж буде обіцяна раніше друга система протиповітряної оборони SAMP/T, передачу якої 11 червня на Конференції з питань відбудови України анонсував міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
Газета підтверджує інформацію агентства Reuters, що ця друга система ППО від Італії нині базується в Кувейті. Звідти її доправлять в Україну.
Щодо Storm Shadow, точна кількість ракет у майбутньому пакеті невідома.
- Далекобійна авіаційна ракета класу «повітря — земля» Storm Shadow / SCALP EG є спільною розробкою Франції та Великої Британії. Вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Ракета може проривати оборону потужних систем ППО, має бойову частину у 450 кг і здатна летіти на понад 560 км.
- Ракети Storm Shadow / SCALP EG використовують Повітряні сили ЗСУ. Для їх пуску пристосували фронтові бомбардувальники Су-24.