У застосунку «Резерв+» зʼявилися військово-облікові документи з QR-кодом

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У застосунку «Резерв+» зʼявилися електронні військово-облікові документи з QR-кодом.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Відсканувавши QR-код, співробітники ТЦК і поліція можуть перевірити необхідну інформацію.

Також тепер у «Резерв+» доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків:

«Я військовослужбовець, але досі на обліку» — для військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався в реєстрі «Оберіг»;

«Дані не знайдено» — для увсіх військовозобовʼязаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку «Резерв+».

Щоб отримати доступ до даних про себе в застосунку, потрібно авторизуватися за допомогою BankID, а потім вказати актуальні дані: мобільний номер, електронну пошту й адресу проживання.

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