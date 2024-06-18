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У застосунку «Резерв+» зʼявилися військово-облікові документи з QR-кодом

Автор:
Оля Березюк
Дата:

У застосунку «Резерв+» зʼявилися електронні військово-облікові документи з QR-кодом.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Відсканувавши QR-код, співробітники ТЦК і поліція можуть перевірити необхідну інформацію.

Також тепер у «Резерв+» доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків:

Щоб отримати доступ до даних про себе в застосунку, потрібно авторизуватися за допомогою BankID, а потім вказати актуальні дані: мобільний номер, електронну пошту й адресу проживання.

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