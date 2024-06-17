Ракетний удар по Полтаві: кількість потерпілих зросла до 22
- Автор:
- Ліза Бровко
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Telegram / ДСНС
Російські окупанти вдень 17 червня атакували цивільну інфраструктуру в Полтаві. Кількість постраждалих зросла до 22 людей.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Станом на 21:30 по медичну допомогу звернулися 22 людини, серед яких троє дітей. Одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні вісім дорослих.
Полтавська обласна прокуратура попередньо визначила, що росіяни вдарили по Полтаві крилатою ракетою Х-59.
У місті пошкоджені кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.
Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Протягом червня Полтавську область російські війська атакували кілька разів. Так, удень 7 червня вони обстріляли цивільну інфраструктуру Полтави — зі зруйнованого будинку рятувальники визволили жінку. Пізніше росіяни атакували Миргородський район на Полтавщині, через що поранений чоловік 17 червня помер у лікарні.