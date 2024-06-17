Євросоюз продовжив санкції проти Росії за анексію Криму

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Марієнко Андрій / УНІАН

Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та Севастополя до 23 червня 2025 року.

Санкції передбачають заборону на імпорт до Євросоюзу продукції, що походить з незаконно анексованого півострова, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з Криму або Севастополя.

Крім того, експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки й видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підлягає обмеженням з боку ЄС.

Європейський Союз не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Росією.