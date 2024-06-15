Комюніке Саміту миру зможуть підписати й ті країни, що не приїхали у Швейцарію
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Комюніке Глобального саміту миру буде відкрите до підписання навіть для тих країн, які не приїхали на мирну конференцію.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
«Чітка позиція щодо комюніке. Воно є, воно розповсюджене між учасниками, і ми очікуємо, що більшість країн приєднаються до нього. Комюніке буде відкрите для того, щоб до нього приєднались країни, які не доїхали на цей Саміт», — заявив він.
Росію на саміт не запрошували, а Китай від участі відмовився — це рішення розкритикував генсек НАТО Єнс Столтенберг. Із країн G20 на саміт у Швейцарії не приїдуть делегації Мексики та Саудівської Аравії.
Зеленський вже зустрівся з президентами Грузії Саломе Зурабішвілі та Чилі Габріелем Боричем, зі Вселенським патріархом, а також із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.
- У швейцарському Бюргенштоку 15—16 червня відбудеться Саміт миру, на якому обговорюватимуть три пункти формули миру: ядерну безпеку, продовольчу безпеку і звільнення військовополонених та українських дітей, яких викрала Росія. Як зазначали в Офісі президента України, Київ наполягав, щоб країни-агресора Росії на першому саміті не було. Відомо, що на Саміті присутні 57 голів держав і урядів з усього світу.