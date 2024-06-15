Росія отримає план дій за результатами першого Саміту миру

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Президент Володимир Зеленський заявив, що погоджений на Саміті миру план дій буде доведений до представників РФ, щоб на другому Саміті можна було зафіксувати реальний кінець війни.

Про це він заявив у виступі на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

«Зараз тут немає Росії. Чому? Тому що якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий у справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма і прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії, щоб на другому Саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни», — зазначив Зеленський.

За його словами, присутні на саміті країни мають разом вирішити, що означає «справедливий мир для світу та як його досягти».