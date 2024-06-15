Командир «Азову» подякував США за зняття заборони на передачу озброєння бригаді
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сайт полку «Азов»
Командир 12 бригади спеціального призначення «Азов», полковник Денис Прокопенко («Редіс») привітав зняття заборони США на передачу озброєння підрозділу. Він наголосив, що «Азов» у бою доведе ефективність цього рішення.
«Я хочу привітати всіх бійців 12 бригади спеціального призначення «Азов» і весь цивілізований світ із перемогою над російською пропагандою», — зазначив Прокопенко.
Нещодавно стало відомо, що 12 бригада «Азов» НГУ пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки.
«Ми виправдаємо покладену на нас відповідальність і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю в бою доведемо ефективність цього рішення», — наголосив Прокопенко.
- 11 червня 2024 року Адміністрація президента США Джозефа Байдена заявила, що дозволить бригаді «Азов» використовувати американську зброю. З 2017 року бійці «Азову» не мали доступу до зброї, іншої допомоги та проведення навчань у межах пакетів військової допомоги США.