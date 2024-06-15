Канцлер Німеччини: Лідери країн G7 не обговорювала вимоги Путіна щодо «миру» в Україні, вони несерйозні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images
Лідери країн «Великої сімки» (G7) не обговорювали вимоги Володимира Путіна щодо «миру» в Україні, адже вони несерйозні.
Це німецький канцлер Олаф Шольц сказав в інтервʼю ZDF.
За його словами, усі лідери G7 вважають висунуті вимоги Путіна несерйозними. Канцлер впевнений, що заяви Путіна були спрямовані тільки на те, щоб відвернути увагу від Глобального саміту миру у Швейцарії, який стартував сьогодні, 15 червня. Росія, яку на саміт не запросили, усіляко намагалася його зірвати. Медіа писали, що вона погрожувала деяким країнам.
«Путін показав, що його справді цікавить: класичне імперіалістичне захоплення земель», — додав Шольц.
- 14 червня 2024 року Володимир Путін виступив перед керівництвом російського МЗС і висунув свої умови для «припинення вогню», на яких РФ погодиться на переговори. Москва хоче забрати Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області в межах їхніх адміністративних кордонів, визнання Україною цих областей та Криму російськими, зняття всіх західних санкцій і відмову Києва від НАТО. Тільки тоді Росія піде на переговори.
- Володимир Зеленський назвав ці вимоги «ультимативними меседжами, які не відрізняються від минулих». Він порівняв Путіна з Адольфом Гітлером і сказав, що той не зупинить війну, тож довіряти заявам лідера Росії не варто.
- МЗС України заявило, що Путін прагне зірвати Глобальний саміт миру, а його головна ціль — окупація України, знищення українського народу і подальша агресія в Європі.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав пропозиції Путіна «стандартним набором агресора». Він додав, що такі вимоги — це капітуляція, на яку Україна не піде.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг відповів на вимоги Путіна — Україна не має виводити війська зі своєї території, це має зробити Росія. Заява лідера РФ прямо каже про його намір окупувати Україну.
- Міністр оборони США Ллойд Остін каже, що Путін незаконно окупував суверенну українську територію і зараз «не в тому положенні, щоб диктувати Україні, що вона має робити для досягнення миру».