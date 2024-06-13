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Канада ввела нові санкції проти РФ. Під обмеження потрапили пропагандисти, зокрема медведчуківський «Голос Європи»

Автор:
Оля Березюк
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Getty Images / Carlos Bezz

Канада 13 червня оголосила новий пакет санкцій проти Росії. У перелік потрапили 11 людей і 16 компаній.

Про це повідомляють на сайті уряду Канади.

Нові санкції спрямовані проти людей та організацій, причетних до дезінформації та пропаганди, а також проти підприємств російського військово-промислового комплексу.

Також обмеження Канади стосуються причетних до обходу санкцій людей і компаній, які полегшують доступ Росії до підсанкційних товарів і допомагають їй ухилятись від «стелі цін» на нафту.

Зокрема у перелік потрапили:

Також Канада заборонила експорт верстатів із числовим програмним управлінням, які Росія може використовувати у виробництві зброї.