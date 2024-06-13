Канада ввела нові санкції проти РФ. Під обмеження потрапили пропагандисти, зокрема медведчуківський «Голос Європи»
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / Carlos Bezz
Канада 13 червня оголосила новий пакет санкцій проти Росії. У перелік потрапили 11 людей і 16 компаній.
Про це повідомляють на сайті уряду Канади.
Нові санкції спрямовані проти людей та організацій, причетних до дезінформації та пропаганди, а також проти підприємств російського військово-промислового комплексу.
Також обмеження Канади стосуються причетних до обходу санкцій людей і компаній, які полегшують доступ Росії до підсанкційних товарів і допомагають їй ухилятись від «стелі цін» на нафту.
Зокрема у перелік потрапили:
- голова Міністерства промисловості і торгівлі РФ Антон Аліханов;
- член Громадської палати Катерина Мізуліна;
- медіаменеджер Арам Габерлянов, який стоїть за російськими пропагандистськими проєктами на кшталт LifeNews;
- авіакомпанія «Побєда»;
- АТ «Електроагрегат»;
- АТ «Електроавтоматика»;
- Новоросійське морське пароплавство;
- Російська національна перестрахувальна компанія;
- «Російська газета»;
- телеканали «Таврія ТВ» і «Маріуполь 24» і сайт ZaMedia, які працюють на окупованих територіях;
- «Голос Європи», підконтрольний Віктору Медведчуку;
- Навчальний центр МВС Росії в Манагуа (Нікарагуа).
Також Канада заборонила експорт верстатів із числовим програмним управлінням, які Росія може використовувати у виробництві зброї.