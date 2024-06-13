Канада ввела нові санкції проти РФ. Під обмеження потрапили пропагандисти, зокрема медведчуківський «Голос Європи»

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Канада 13 червня оголосила новий пакет санкцій проти Росії. У перелік потрапили 11 людей і 16 компаній.

Про це повідомляють на сайті уряду Канади.

Нові санкції спрямовані проти людей та організацій, причетних до дезінформації та пропаганди, а також проти підприємств російського військово-промислового комплексу.

Також обмеження Канади стосуються причетних до обходу санкцій людей і компаній, які полегшують доступ Росії до підсанкційних товарів і допомагають їй ухилятись від «стелі цін» на нафту.

Зокрема у перелік потрапили:

голова Міністерства промисловості і торгівлі РФ Антон Аліханов;

член Громадської палати Катерина Мізуліна;

медіаменеджер Арам Габерлянов, який стоїть за російськими пропагандистськими проєктами на кшталт LifeNews;

авіакомпанія «Побєда»;

АТ «Електроагрегат»;

АТ «Електроавтоматика»;

Новоросійське морське пароплавство;

Російська національна перестрахувальна компанія;

«Російська газета»;

телеканали «Таврія ТВ» і «Маріуполь 24» і сайт ZaMedia, які працюють на окупованих територіях;

«Голос Європи», підконтрольний Віктору Медведчуку;

Навчальний центр МВС Росії в Манагуа (Нікарагуа).

Також Канада заборонила експорт верстатів із числовим програмним управлінням, які Росія може використовувати у виробництві зброї.