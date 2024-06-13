Вихід астронавтів у відкритий космос з МКС скасували останньої миті

Новини

Запланований на сьогодні, 13 червня, вихід у відкритий космос двох астронавтів NASA перенесли.

Про це повідомили в NASA.

Астронавти Трейсі Дайсон і Метт Домінік мали вийти з МКС через шлюзовий відсік «Квест», щоб виконати певні роботи. NASA вже запустило трансляцію, а астронавти почали вдягати костюми, коли оголосили, що вихід переносять.

Згодом в NASA уточнили, що вихід відклали через «дискомфорт» зі скафандрами.