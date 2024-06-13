У справі про вбивство 9-річної українки в Німеччині поліція розглядає причетність двох чоловіків з оточення її матері

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Німецька поліція, яка розслідує вбивство 9-річної українки Валерії, розглядає причетність до злочину двох чоловіків: колишнього хлопця її матері Надії, а також її переслідувача.

Про це повідомляє Bild.

Вважалося, що колишній хлопець мами Валерії — громадянин Молдови Андрій — перебуває у Чехії. Однак слідчим з Праги поки що не вдалося вийти на його слід.

Люди з оточення родини загиблої повідомили Bild, що близько 9:40 ранку в день зникнення Валерії він зв’язався з матір’ю через месенджер і просив швидко відповісти.

У той же день Андрія зафіксувала камера спостереження будинку, сусіднього до того, де жили Валерія з матірʼю. Крім того його мобільний телефон був зареєстрований в радіоточці в Дебельні.

Інший чоловік, причетність якого розглядає поліція, — 50-річний українець Геннадій, який останнім часом жив по сусідству з мамою Валерії. Як дізнався Bild, Надія лише нещодавно повідомила про переслідування чоловіка.

Як повідомляє знайомий родини, Геннадій хотів стосунків із Надією, однак отримавши відмову, він почав переслідував її і погрожувати. Серед іншого, він пообіцяв «знищити їй життя».

Сусіди Геннадія повідомили, що поліція хотіла навідатися до нього, однак у квартирі правоохоронці його не знайшли.

Як пише Bild, поки незрозуміло, чи вважає поліція, що він має відношення до справи, чи хоче заслухати його як свідка. Поліція не коментує.

Старша прокурорка Інгрід Бургхарт відмовилася розповідати журналістам про причину смерті, однак зазначила, що правоохоронці мають гіпотези щодо мотиву вбивства. Також вона знову сказала, що слідство не припускає, що щодо дитини здійснили сексуальне насильство, адже коли її знайшли, дівчинка була одягнена.