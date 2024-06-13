Німеччина не зможе передати Україні більше установок Patriot після поставки третьої системи

Новини

Німеччина не зможе передати Україні більше установок Patriot, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед початком зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі.

Про це пише Укрінформ.

«Ми передаємо Україні третю систему Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом три системи [...]. Це чверть наших власних запасів таких систем, вже немає можливості передати ще. Інші [союзники], напевно, можуть віддати по одній [системі]», — заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Сьогодні у Брюсселі відбудеться 23-тє засідання формату «Рамштайн» і Рада Україна — НАТО.

На порядку денному «Рамштайну» посилення ППО України, зокрема й зенітними ракетними комплексами Patriot, а на Раді міністри мають обговорити підтримку України в довгостроковій перспективі.