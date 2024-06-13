Британія виділить $308 мільйонів на гуманітарну та енергетичну допомогу Україні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Carl Court / Staff
Велика Британія надасть Україні $308 мільйонів на гуманітарну та енергетичну допомогу, а також на довгострокове економічне і соціальне відновлення, реконструкцію.
Про це оголосить премʼєр-міністр Ріші Сунак на саміті лідерів G7 в Італії.
У такий спосіб Велика Британія продемонструє свою незмінну міжнародну солідарність з Україною та гнучкість у реагуванні на нагальні потреби.
На саміті G7 також працюватимуть над узгодженням способу використання заморожених російських активів для підтримки України. Їхня сума в юрисдикціях країн «Великої сімки» — $285 мільярдів.
Велика Британія разом з іншими країнами вивчатимуть усі законні шляхи, які дозволять спрямувати заморожені російські активи на користь Україні, щоб у такий спосіб Росія заплатила за повномасштабне вторгнення.
Загалом Британія виділила майже $16 мільярдів на військову, гуманітарну та економічну підтримку України.
- Саміт лідерів G7 проходитиме в Італії 13—15 червня.
- Bloomberg писав, що лідери G7 готові погодити $50 мільярдів кредиту для України за рахунок російських заморожених активів.