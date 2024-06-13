Лідери G7 готові погодити $50 мільярдів кредиту для України за рахунок російських заморожених активів
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / asbe
Лідери країн G7 готові укласти угоду про виділення $50 мільярдів Україні шляхом використання заморожених російських активів.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представника Єлисейського палацу, який говорив на умовах анонімності.
Очікується, що угоду вдастся остаточно укласти на саміті лідерів G7 13—14 червня в Італії, після узгодження деяких технічних аспектів її реалізації.
Люди, обізнані з перебігом переговорів, кажуть, що Україна може отримати кредит до кінця 2024 року.
Ідеться про пропозицію США, яка передбачає надання країнами G7 $50 мільярдів кредиту Україні, що виплачуватимуть за рахунок прибутків від заморожених активів Росії.
- Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки. Наприкінці травня 2024 року на зустрічі G7 не вдалося домовитися про схему передачі фінансів Україні.