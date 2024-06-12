В Європейському суді з прав людини відбулися усні слухання у справі «Україна і Нідерланди проти Росії»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба Офісу президента України
В Європейському суді з прав людини пройшли усні слухання у справі «Україна і Нідерланди проти Росії». Тепер судді повинні перейти до ухвалення рішення.
Про це повідомили в Офісі президента України.
Позов стосується порушень прав людини з боку Росії від самого початку збройної агресії, тобто з 2014 року. Під час слухань уряд України навів докази того, що «агресивна і варварська» поведінка РФ порушує всі основні принципи міжнародного права. Різні міжнародні спостерігачі та ЄСПЛ підтвердили небажання Росії фіксувати масові й систематичні порушення прав людини.
«Російська мета цієї війни вже неодноразово була чітко заявлена російською владою й очевидна з її моделі поведінки — Росія хоче знищити й асимілювати українців, знищити громадський порядок Європи та підірвати світовий порядок», — зазначила заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра.
За результатами усних слухань Україна очікує, що ЄСПЛ визнає існування порушень прав людини з боку Росії та перейде до етапу щодо справедливої сатисфакції. У цій справі 26 держав представлені як треті сторони. Ця кількість, а також кількість скарг і масштаби позову є безпрецедентними в історії розгляду ЄСПЛ міждержавних справ.
Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко в коментарі Укрінформу зазначила, що суд може озвучити рішення у справі за рік-півтора — це оптимістичний прогноз. Суд матиме величезний обсяг роботи.
- 25 січня 2023 року Європейський суд ухвалив рішення, що Росія окупувувала частину Донбасу з 11 травня 2014 року. Таким чином визначили, що суд має право розглядати позов України до РФ щодо війни на Донбасі. У січні 2021 року ЄСПЛ виніс аналогічне рішення щодо позову України проти Росії через окупацію Криму. Тоді суд теж визнав, що Росія окупувала Крим і мала над ним контроль з 27 лютого 2014 року.