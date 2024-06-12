Україна отримає від партнерів ще $35 мільйонів на розмінування

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Країни-учасниці Конференції з відновлення України, яка пройшла в Берліні 11—12 червня, виділять понад $35 мільйонів для гуманітарного розмінування України.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Тепер загальна сума зобовʼязань країн-партнерів України перевищує $850 мільйонів — це гроші, виділені на проєкти у сфері гуманітарного розмінування на 2022—2027 роки.

Серед країн, які додатково виділили гроші на розмінування України, — Німеччина, яка виділяє €20 мільйонів. Країна профінансує сім проєктів, які реалізує спільно з партнерами в Україні. Ще €4 мільйони Німеччина виділить на продовження вже існуючих проєктів у 2025 році.

Швеція виділить ще $9 мільйонів на навчання українських підрозділів розмінуванню. А Бельгія передасть €2 мільйони на спільні з UNDP та FAO проєкти у сфері гуманітарного розмінування.

«Ми цінуємо підтримку наших партнерів у сфері гуманітарного розмінування. Розмінування — це нульовий етап відновлення України та водночас внесок у безпеку українців і глобальну продовольчу безпеку світу», — сказала перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.