Німецька поліція підтвердила смерть 9-річної українки Валерії, яка зникла тиждень тому. Правоохоронці розслідують вбивство

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Німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке знайшли 11 червня у лісі біля міста Дебельн (Саксонія), належить зниклій українській дівчинці Валерії.

Про це пише Bild.

«Це сумна звістка. Загибла — це зникла девʼятирічна Валерія. Вона стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство», — заявив комісар поліції Карстен Кемпф.

За даними поліції, мертву дитину знайшли далеко від лісових стежок, у підліску на пересіченій місцевості.

«Наше розслідування наразі зосереджене на соціальному колі сімʼї», — сказала прессекретар прокуратури Інгрід Бургхарт. Підозрюваних і арештів поки що немає.

Після розслідування і розтину поліція не знайшла доказів того, що дівчина стала жертвою сексуального злочину.