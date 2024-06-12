США вчетверо збільшать список компаній РФ, за роботу з якими загрожують вторинні санкції

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Сполучені Штати в чотири рази розширять перелік російських компаній, за роботу з якими вводитимуть вторинні санкції. Мінфін США «вбачатиме» будь-яку іноземну фінансову установу, що веде операції з російською підсанкційною компанією, такою, що працює безпосередньо з військово-промисловою базою Кремля.

Про це пише Financial Times.

Нові обмеження розширять указ Білого дому, який дозволив Мінфіну застосовувати додаткові санкції до іноземних фінансових установ, якщо вони діяли від імені або в інтересах будь-якої з приблизно 1 200 організацій, які уряд США вважає частиною оборонного сектору Росії.

Перелік таких організацій зросте до 4 500 і охопить майже всі російські компанії, які вже були під санкціями. Серед них і найбільші російські банки — Сбербанк і ВТБ.

Нові санкції, які планують ввести протягом тижня, дозволять Вашингтону накладати обмеження на юридичних і фізичних осіб , які не мають жодного звʼязку зі США.

Відтак під загрозою вторинних санкцій опиняться китайські фінансові установи, що працюють із Росією. У Пекіні побоюються американських санкцій, тому коли Путін попросив Сі Цзіньпіна зміцнити звʼязки країн у фінансовому секторі, останній був готовий обговорювати лише виділення кількох китайських банків для роботи з Москвою.