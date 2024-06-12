ЄС введе на китайські електромобілі мита до 38%
- Автор:
- Ліза Бровко
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Європейська комісія попередньо оприлюднила тимчасові компенсаційні мита, які вона накладатиме на імпорт акумуляторних електромобілів (BEV) з Китаю. Вони різняться від 17,4% до 38,1%.
Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.
Комісія провела розслідування і зʼясувала, що ланцюжок створення вартості акумуляторних електромобілів у Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування. Це загрожує економічним інтересам виробників BEV в ЄС. Єврокомісія звернулася до влади Китаю, щоб обговорити свої висновки й те, як вирішити проблему.
Якщо переговори з Китаєм виявляться неефективними, то компенсаційні мита в ЄС запровадять з 4 липня. Індивідуальні митні тарифи Комісія застосує до трьох китайських виробників:
- BYD — 17,4%
- Geely — 20%
- SAIC — 38,1%.
Іншим китайським автовиробникам, які співпрацювали в розслідуванні, встановлять мито на рівні 21%. А всі, хто не пішов на співпрацю, матимуть мито у 38,1%.
Водночас виробник BEV у Китаї — Tesla — може отримати індивідуально розраховану ставку мита на остаточному етапі, коли пройде перевірку.
«Наша мета — відновити рівні умови і забезпечити, щоб європейський ринок залишався відкритим для виробників електромобілів з Китаю, за умови, що вони діють за глобально погодженими правилами торгівлі», — сказав віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у заяві журналістам.
Пекін уже закликав до діалогу і водночас погрожував помстою французьким коньякам, літакам, молочній та іншій сільськогосподарській продукції.
- США запровадили 100% мита на електромобілі китайського виробництва. Це пояснили так: мита підвищили через «неприйнятні ризики» для економічної безпеки США, спричинені «несправедливими діями Китаю», який наповнює світові ринки дешевими товарами.