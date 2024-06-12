NYT: США відправлять в Україну ще одну систему ППО Patriot

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U.S. Army

Президент США Джо Байден схвалив розміщення ще однієї системи ППО Patriot в Україні. Таке рішення президент ухвалив минулого тижня після зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів про те, як допомогти Києву посилити протиповітряну оборону.

Про це пише The New York Times з посиланням на високопосадовців адміністрації Байдена та військових.

Нова система Patriot потрапить в Україну з Польщі, де вона захищала ротаційні сили американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів.

Систему ППО можуть розгорнути на передовій у найближчі кілька днів, однак це залежить від того, чи потребує вона обслуговування або модифікації.

Пентагон вирішив не переміщувати жодні батареї Patriot зі Сполучених Штатів, посилаючись на їхню дефіцитність та важливість для власного захисту. Водночас у Вашингтоні сподіваються, що європейські країни активніше ділитимуться своїми Patriot з Україною. Наразі Німеччина та Нідерланди готуються надати Україні ще по одній системі Patriot.

Patriot вважається однією з найкращих систем ППО, але й однією з найдефіцитніших. За словами представника Міноборони США, американська армія розгорнула всього 14 Patriot у Сполучених Штатах та по всьому світу.