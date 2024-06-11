Politico: Президент Євроради Шарль Мішель хоче усунути Урсулу фон дер Ляєн від обговорення вищих посад у ЄС

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Президент Євроради Шарль Мішель хоче усунути президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн від участі в неформальній зустрічі лідерів Європейського Союзу, де вони обговорюватимуть призначення нового керівництва ЄС.

Про це пише Politico з посиланням на сімох дипломатів, посадовців і представників національних урядів ЄС.

Неформальна зустріч запланована на 17 червня. Після виборів до Європарламенту лідери ЄС повинні домовитися про наступних очільників Європейської комісії, Європейської ради та Європейського парламенту, а також про голову зовнішньої політики ЄС — дехто підозрює, що Мішель вигадує схему, щоб отримати найвищу посаду.

У розмові з лідерами ЄС та їхніми помічниками Мішель як голова Євроради запропонував не запрошувати на неформальну зустріч фон дер Ляєн. Таким чином, пише видання, Мішель намагається завадити їй вдруге стати головою Єврокомісії.

«Держави-члени дедалі більше роздратовані роллю Шарля Мішеля в процесі відбору кандидата на посаду голови Єврокомісії. Схоже, він керується суто особистими мотивами», — сказав Politico один з дипломатів ЄС.

Напруженість у стосунках Мішеля і фон дер Ляєн стала очевидною під час візиту до Анкари у 2021 році, коли президент Євроради сів на єдине вільне крісло поруч із турецьким президентом, залишивши очільниці Єврокомісії місце на сусідньому дивані. Цей інцидент увійшов в історію як Sofagate. Пізніше Урсула фон дер Ляєн назвала це сексизмом.

«Якщо він хоче усунути її з кімнати, він повинен усунути й себе», — прокоментував один з дипломатів ЄС пропозицію Мішеля не запрошувати фон дер Ляєн на зустріч.

За словами джерел Politico, таке ставлення Мішеля викликає «деяке роздратування» в офісі фон дер Ляєн і неназваних лідерів ЄС. Теоретично Шарль Мішель може швидко укласти угоду про найвищі посади, заблокувавши другий термін для фон дер Ляйєн. Тим часом європейські дипломати вважають, що шанс Мішеля отримати найвищу посаду малоймовірний.