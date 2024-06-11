Радбез ООН підтримав план США щодо припинення вогню між Ізраїлем і Газою
- Автор:
- Ліза Бровко
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Рада Безпеки ООН підтримала запропонований США план припинення вогню між Ізраїлем і Газою, 14 із 15 членів Радбезу пропоголосували за. Росія утрималася.
Про це пише BBC.
План США містить умови для «повного і постійного припинення вогню», звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, повернення останків загиблих заручників, доступу гуманітарної допомоги до Гази.
У резолюції Радбезу ООН йдеться, що Ізраїль прийняв пропозицію про припинення вогню, тому ХАМАС теж закликають пристати на неї.
«ХАМАС каже, що хоче припинення вогню. Ця угода — можливість довести, що вони мають такий намір», — написав президент США Джо Байден.
Голосування в Радбезі може посилити тиск на Ізраїль і ХАМАС, щоб ті припинили війну. Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен зустрічався з іноземними лідерами, зокрема з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, щоб спробувати заручитися підтримкою мирної угоди.
А за кілька годин до голосування в ООН Ентоні Блінкен проголосив своє послання лідерам у регіоні: «Якщо ви хочете припинення вогню, натисніть на ХАМАС, щоб він сказав так».
- На початку червня лідер США Джо Байден розкрив запропонований Ізраїлем план для закінчення війни в секторі Гази. Він включав кілька етапів із виводом військ із сектора Гази, звільненням заручників і відновленням Гази. Очільники двох ізраїльських ультранаціоналістичних партій пригрозили повалити уряд, якщо премʼєр Нетаньягу підтримає цю угоду.
- Лідери G7 підтримали угоду про припинення вогню в Газі, яку озвучив президент США Джо Байден.