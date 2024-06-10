«Укроборонпром» і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту й виробництва бронетехніки в Україні

Новини

В Україні запрацював спільний виробничий майданчик «Укроборонпрому» і німецького оборонного концерну Rheinmetall — цех з ремонту й виробництва бронетехніки.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Це перший реалізований проєкт у межах партнерства «Укроборонпрому» і німецького оборонного гіганта.

За словами Камишіна, запуск цеху дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку і, відповідно, швидше повертати її на передову. В перспективі там вироблятимуться нові зразки броньованої техніки.

Міністр наголосив, що в цеху працюють українські фахівці під технічним наглядом колег з Німеччини.

«Податки сплачуються в Україні. І ми отримуємо нові технології», — додав він.