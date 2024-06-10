«Укроборонпром» і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту й виробництва бронетехніки в Україні
- Автор:
- Оля Березюк
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В Україні запрацював спільний виробничий майданчик «Укроборонпрому» і німецького оборонного концерну Rheinmetall — цех з ремонту й виробництва бронетехніки.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
Це перший реалізований проєкт у межах партнерства «Укроборонпрому» і німецького оборонного гіганта.
За словами Камишіна, запуск цеху дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку і, відповідно, швидше повертати її на передову. В перспективі там вироблятимуться нові зразки броньованої техніки.
Міністр наголосив, що в цеху працюють українські фахівці під технічним наглядом колег з Німеччини.
«Податки сплачуються в Україні. І ми отримуємо нові технології», — додав він.
- Rheinmetall ще на початку 2023 року розкрив плани розвитку свого підприємства в Україні. Концерн планує в Україні виробництво бронетехніки, зокрема танків, боєприпасів і ППО. У жовтні 2023 року «Укроборонпром» і Rheinmetall створили спільне підприємство для обслуговування й ремонту західної техніки, переданої Україні.
- Rheinmetall також повідомляв про плани запустити виробництво бронетехніки в Україні вже у 2024 році — першими будуватимуть БТР Fuchs і БМП Lynx.