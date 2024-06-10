Супутник Maxar засняв пошкоджений російський винищувач Су-57, який атакували дрони ГУР

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Пошкоджений російський винищувач пʼятого покоління Су-57 був помічений супутником фірми Maxar. Знімок опублікувало американське видання The Warzone.

Знімок високої якості, на якому видно сліди українського удару по новітньому російському винищувачу Су-57 на аеродромі «Ахтубінськ» в Астраханській області, показує, що новітній літак вартістю від $35 до $54 мільйонів постраждав.

Maxar Technologies

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що його атакували дрони 7 червня. Аеродром розташований за 589 км від лінії фронту, а ураження Су-57 — це перший випадок в історії.

Речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону казав, що на аеродромі «Ахтубінськ», можливо, уразили два російських новітніх винищувачі Су-57, а не один. Він додав, що є інформація про загиблих і поранених військових РФ, але на супутниковому знімку більших руйнувань не видно.