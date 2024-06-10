Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відновлення України в Берліні
- Автор:
- Оля Березюк
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Конференції з питань відновлення України, що проходитиме 11—12 червня в Берліні.
Відповідне розпорядження № 65/2024-рп опубліковане на сайті ОП.
Головою делегації буде перша віцепремʼєр-міністр України — міністерка економіки Юлія Свириденко.
Також до складу делегації увійшли:
- Герман Галущенко — міністр енергетики;
- Оксана Жолнович — міністерка соціальної політики;
- Олександр Камишін — міністр з питань стратегічних галузей промисловості;
- Віктор Ляшко — міністр охорони здоровʼя;
- Сергій Марченко — міністр фінансів України;
- Ольга Стефанішина — віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- Василь Шкураков — перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
- Ростислав Шурма — заступник керівника Офісу президента.
Зеленський дозволив голові делегації вносити за погодженням з МЗС зміни до складу делегації, залучати для забезпечення її роботи радників, експертів і технічних працівників.
- Навколо складу делегації нещодавно розгорівся скандал, оскільки на ній не будуть присутні топчиновники, відповідальні за відновлення. Зокрема, на конференції не буде віцепремʼєр-міністра з відновлення України. Цю посаду обіймав Олександр Кубраков, але 9 травня його звільнили, а нового віцепремʼєра ще не призначили.
- Крім того, 9 червня стало відомо, що премʼєр України Денис Шмигаль «без пояснення причини» відхилив прохання голови Державного агентства відновлення та інфраструктурних проєктів Мустафи Найєма про участь у конференції. Вже наступного дня Найєм написав заяву про звільнення.