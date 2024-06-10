Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відновлення України в Берліні

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Конференції з питань відновлення України, що проходитиме 11—12 червня в Берліні.

Відповідне розпорядження № 65/2024-рп опубліковане на сайті ОП.

Головою делегації буде перша віцепремʼєр-міністр України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Також до складу делегації увійшли:

Герман Галущенко — міністр енергетики;

Оксана Жолнович — міністерка соціальної політики;

Олександр Камишін — міністр з питань стратегічних галузей промисловості;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоровʼя;

Сергій Марченко — міністр фінансів України;

Ольга Стефанішина — віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Василь Шкураков — перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;

Ростислав Шурма — заступник керівника Офісу президента.

Зеленський дозволив голові делегації вносити за погодженням з МЗС зміни до складу делегації, залучати для забезпечення її роботи радників, експертів і технічних працівників.