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Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відновлення України в Берліні

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Конференції з питань відновлення України, що проходитиме 11—12 червня в Берліні.

Відповідне розпорядження № 65/2024-рп опубліковане на сайті ОП.

Головою делегації буде перша віцепремʼєр-міністр України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Також до складу делегації увійшли:

Зеленський дозволив голові делегації вносити за погодженням з МЗС зміни до складу делегації, залучати для забезпечення її роботи радників, експертів і технічних працівників.