Екснардепа Святаша заочно засудили до 12 років за виправдовування війни та шахрайство

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Марієнко Андрій / УНІАН

Екснардепа від Партії регіонів та «Відродження» Дмитро Святаша заочно засудили до 12 років увʼязнення за виправдовування війни Росії проти України та шахрайство на суму 2,2 мільярда гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, не називаючи імені. Особа екснардепа випливає з деталей справи.

Прокурор у суді довів, що колишній народний депутат упродовж 2022 року публікував у Facebook дописи з наративами про те, що Росія не веде війни проти України, а також закликав мешканців тимчасово окупованих території погоджуватись на співпрацю з російськими військовими.

До того ж протягом 2008—2014 років обвинувачений був бенефіціаром групи підприємств, які складали та продавали автомобілі з Росії. Святаш, прикриваючись фінансовою кризою 2008 року, оформив у банку кредитну лінію на понад $50 мільйонів і не повернув загалом майже 2,2 мільярда гривень.

Вирок виніс Печерський районний суд Києва. Святаша на суді не було, бо він переховується в Росії з 2019 року. Однак суд відбувся за участі захисника за договором з обвинуваченим.