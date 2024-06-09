Міністр військового кабінету Ізраїлю подав у відставку на тлі того, що Нетаньяuу не представив повоєнний план дій у секторі Газа

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Міністр ізраїльського військового кабінету, один із лідерів опозиції Бені Ганц оголосив про відставку.

Про це повідомляє Times of Israel.

Ганц оголосив про своє рішення на тлі того, що премʼєр-міністр країни Беньямін Нетаньягу не представить до 8 червня повоєнний план дій у секторі Газа, що включає цілі зі звільнення заручників, повалення ХАМАС, демілітаризацію анклаву та створення у ньому громадянської адміністрації.

Причина полягає і у його довгому конфлікті з Нетаньягу. Ще перед 7 жовтня 2023 року (день нападу бойовиків палестинського руху ХАМАС на Ізраїль), Ганц як міністр оборони виступив проти судової реформи чинного голови уряду, яка спровокувала масштабні акції протесту.

Ганц заявив, що Нетаньягу заважає нам рухатися країні до справжньої перемоги [у Газі]. Він зазначив, що залишає уряд «з тяжким серцем».

Ганц очолює партію «Національна єдність». Після початку війни з ХАМАС він увійшов до надзвичайного уряду, військового кабінету. Зараз він закликає премʼєра провести восени нові вибори. Загострення політичної кризи на тлі непопулярності Нетаньягу та діяльності ультраконсервативної частини його кабінету може привести до того, що населення країни вимагатиме позачергових парламентських виборів. Це поставити крапку у політичній карʼєрі чинного премʼєра.

Рішення Ганца однак прямо не наражає уряд Нетаньягу на безпосередню небезпеку — його партія не входила до коаліції премʼєр, яка зберігає більшість у парламенті Ізраїлю.