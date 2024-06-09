Зеленський: Йде активна підготовка двосторонньої безпекової угоди зі США
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив про початок активної підготовки до підписання зі США двосторонньої безпекової угоди.
«Цими днями детально займаємося підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами. Робимо все, щоб лідерство Америки відчувалося», — сказав президент, додавши, що паралельно готуються нові домовленості з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною щодо додаткової підтримки.
- Раніше газета Financial Times писала, що в Італії на саміті G7, який проходитиме 15 і 16 червня, Зеленський і Байден мають підписати двосторонню угоду про безпеку між Україною та США. Речник Зеленського казав, що президент буде присутній на саміті. Ключові теми — нарощування оборонної підтримки України, ППО, розвиток коаліції винищувачів і кроки, необхідні для прискорення передачі ЗСУ F-16. Від союзників Україна очікує «ключові рішення».
- Заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра розповіла «Бабелю», що лідери країни G7 на саміті мають вийти зі спільною позицією щодо російських активів. Там обговорять питання кредиту Україні, який можна буде погасити коштом надприбутків із заморожених активів РФ.
- Президент Франції Емманюель Макрон і лідер США Джо Байден 8 червня підтримали використання прибутку від заморожених активів Росії на користь України. Вони сподіваються, що країни «Великої сімки» підтримають пропозицію створити спецфонд на $50 мільярдів.