Зеленський: Йде активна підготовка двосторонньої безпекової угоди зі США

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив про початок активної підготовки до підписання зі США двосторонньої безпекової угоди.

«Цими днями детально займаємося підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами. Робимо все, щоб лідерство Америки відчувалося», — сказав президент, додавши, що паралельно готуються нові домовленості з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною щодо додаткової підтримки.