Virgin Galactic востаннє запустила космоплан VSS Unity із туристами
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Space News
Компанія американського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic 8 червня провела фінальний комерційний запуск космоплана VSS Unity із туристами на борту. Тепер борт знімуть з експлуатації.
Про це пише Space News.
В суботу Virgin Galactic завершила сьомий суборбітальний комерційний рейс VSS Unity та 12-ту місію загалом. У місії Galactic 07 брали участь астронавт-дослідник Тува Атасевер і три приватних пасажири — інженер SpaceX Енді Садхвані, голова будівельної фірми Ірвінг Пергамент та інвестменеджер Джорджіо Маненті. Атасевер протягом польоту встиг поставити три експерименти.
VSS Unity був піднятий на висоту 16 км літаком-носієм з космодрому «Америка» на півдні Нью-Мексико, після чого відстикувався від нього і продовжив самостійний політ звичайною суборбітальною траєкторією на висоту 87,5 км над рівнем моря. Екіпаж був у стані невагомості 5—6 хвилин, після чого космоплан повернувся на злітну смугу. Увесь політ тривав приблизно годину.
Virgin Galactic раніше оголосила про плани згорнути експлуатацію VSS Unity і зосередитися на завершенні робіт над космопланами Delta, більш місткими та дешевими в експлуатації. Випробування заплановані на кінець 2025 року, а перший комерційний запуск — на 2026 рік.
- Virgin Galactic — перша у світі публічна компанія в галузі космічного туризму, заснована британським мільярдером Річардом Бренсоном.
- 11 липня 2021 року Річард Бренсон здійснив успішний політ до кордону космосу. Це був перший туристичний політ на космічному кораблі SpaceShipTwo Unity, який створила Virgin Galactic.
- У червні 2023 року Virgin Galactic провела свій перший комерційний суборбітальний політ. Тоді VSS Unity (місія Galactic 01) вперше полетів з туристами.